Сенатор заявил о гуманитарной катастрофе в Херсоне

Сейчас там все очень и очень плохо. По сути, там гуманитарная катастрофа. Люди оттуда пишут, что их оставили без еды, воды, медицинской и других видов помощи. Электричество то и дело отключают, да и жителей-то в Херсоне почти не осталось. Все, кто могли, выехали, — сказал сенатор.