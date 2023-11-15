Юношу задержали за предложение руки и сердца в метро в Москве

Полиция арестовала молодого человека за свидание с предложением руки и сердца возлюбленной в метро. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на станции метро «ВДНХ» в Москве во вторник, 7 ноября.

Источник отметил, что юноша поставил раскладные стол и стулья, водрузил на них бутылки с безалкогольными напитками, а затем пригласил девушку, чтобы сделать ей предложение руки и сердца.

Молодые люди сняли все действия на смартфон, а затем выложили в социальные сети, пояснил собеседник агентства.