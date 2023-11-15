Деревянко обвинила в мошенничестве еще одна пострадавшая

Еще одна пострадавшая обвинила актера Павла Деревянко в мошенничестве и подала соответствующее заявление в суд. Об этом сообщает RT.

По данным телеканала, иск потерпевшей уже рассмотрен Басманным судом Москвы. Согласно документам дела, пострадавшая требовала от Деревянко более 22 миллионов рублей.

При этом, по словам адвоката актера Евгения Розенблата, артист не получал от истца таких денег. Более того пострадавшая не смогла представить суду каких-либо доказательств своего обвинения.

Розенблат отметил, что суд удовлетворил требование адвоката по сбору доказательств, поэтому теперь будут изучаться налоговые декларации пострадавшей. Данная мера должна показать, есть ли на ее счетах деньги и пересекала ли она границу.