В МЧС сообщили, что число эвакуированных из Газы россиян увеличилось до 297

Число эвакуированных из сектора Газа россиян увеличилось до 297. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Число эвакуированных из Газы россиян увеличилось
© РИА Новости

«Всего из зоны конфликта эвакуированы 297 человек, из них в Россию уже доставлены 168 человек», — говорится в заявлении.

Отмечается, что за сутки КПП «Рафах» на границе с Египтом пересекли 88 россиян.

Ранее советник главы МЧС России Даниил Мартынов заявил, что порядка 400 россиян осталось эвакуировать из сектора Газа.