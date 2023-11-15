В МЧС сообщили, что число эвакуированных из Газы россиян увеличилось до 297
Число эвакуированных из сектора Газа россиян увеличилось до 297. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Всего из зоны конфликта эвакуированы 297 человек, из них в Россию уже доставлены 168 человек», — говорится в заявлении.
Отмечается, что за сутки КПП «Рафах» на границе с Египтом пересекли 88 россиян.
Ранее советник главы МЧС России Даниил Мартынов заявил, что порядка 400 россиян осталось эвакуировать из сектора Газа.