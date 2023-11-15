Участие в спецоперации станет достижением при приеме в колледжи

Участие в спецоперации станет индивидуальным достижением при приёме в колледжи
Участие в спецоперации в качестве добровольца, по мобилизации, по контракту или по призыву при приёме в колледжи будут учитывать как индивидуальное достижение.
Документ подписал президент России Владимир Путин.
Пункт 45 правил приёма на обучение по программам среднего профессионального образования определяет индивидуальные достижения, которые учитывают при приёме.
Его дополнили подпунктом 6 о прохождении военной службы по призыву, по контракту, по мобилизации в ВС России, пребывании в добровольческих формированиях в соответствии с контрактом о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС России в ходе СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.