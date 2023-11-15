Участие в спецоперации станет достижением при приеме в колледжи

Участие в спецоперации в качестве добровольца, по мобилизации, по контракту или по призыву при приёме в колледжи будут учитывать как индивидуальное достижение.

Его дополнили подпунктом 6 о прохождении военной службы по призыву, по контракту, по мобилизации в ВС России, пребывании в добровольческих формированиях в соответствии с контрактом о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС России в ходе СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.