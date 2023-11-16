«Это невозможно»: Швыдкой исключил объединение Большого театра и Мариинки
Несмотря на возможное назначение худрука Мариинского театра, дирижера Валерия Гергиева на должность генерального директора Большого театра, речи об объединении двух театров быть не может. Такое мнение высказал в четверг, 16 ноября, спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
— Никто не говорит об объединении двух театров, это невозможно. Другое дело, что маэстро Гергиев может быть руководителем и Мариинского, и Большого театров. Но это еще не значит, что театры могут быть объединены, — заявил он.
Швыдкой подчеркнул, что у обоих театров своя история и своя институция, говорить о каком-то объедении двух ведущих театров страны нельзя, передает «Интерфакс».
Накануне появилась информация о том, что Гергиев может возглавить Большой театр, сохранив при этом должность художественного руководителя Мариинки. Официального подтверждения этому пока не было, а в Большом театре отказались комментировать эту информацию.
В мае президент России Владимир Путин присвоил дирижеру, художественному руководителю Мариинского театра в Санкт-Петербурге Валерию Гергиеву орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.