Власти прорабатывают строительство железной дороги в Крым через новые регионы

Хуснуллин: постройка железной дороги через новые регионы в Крым прорабатывается
Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что планы по строительству новой железной дороги в Крым через новые регионы ещё прорабатываются. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление Хуснуллин сделал во время «Транспортной недели» в Москве. При этом вице-премьер подчеркнул, что каких-то конкретных решений по этому вопросу пока нет.
«Еще со времен Советского Союза у нас дорога была в Крым через новые территории. Сегодня часть этой дороги находится на безопасном расстоянии от линии соприкосновения, часть дороги проходит ближе к линии соприкосновения. Поэтому мы сейчас прорабатываем эти вопросы, пока идет на уровне проектирования как альтернативный вариант, чтобы дополнительно пустить потом через новые территории. Такие вопросы прорабатываются, но конкретных решений пока нет», — рассказал он.
Ранее на «Транспортной неделе» показали проект Ростовского областного автовокзала «Центральный».