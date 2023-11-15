Власти прорабатывают строительство железной дороги в Крым через новые регионы

«Еще со времен Советского Союза у нас дорога была в Крым через новые территории. Сегодня часть этой дороги находится на безопасном расстоянии от линии соприкосновения, часть дороги проходит ближе к линии соприкосновения. Поэтому мы сейчас прорабатываем эти вопросы, пока идет на уровне проектирования как альтернативный вариант, чтобы дополнительно пустить потом через новые территории. Такие вопросы прорабатываются, но конкретных решений пока нет», — рассказал он.