Вылет спецборта МЧС для эвакуации россиян из Газы отменен

Третий спецборт МЧС РФ, на котором планировалась эвакуировать россиян из сектора Газа, в среду, 15 ноября, не вылетит из Каира. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Вылет спецборта МЧС для эвакуации россиян из Газы отменен
© РИА Новости

Источник отметил, что вылет из Каира третьего транспортного самолета Ил-76 МЧС РФ не состоится.

Собеседник агентства пояснил, что в ближайшее время ожидается новая группа российских граждан из сектора Газа. Он предположил, что рейс задержали из-за нее.

Ранее сообщалось, что второй спецборт вывез из Египта 98 эвакуированных россиян.

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Первый самолет с гражданами РФ прибыл в Москву в понедельник, 13 ноября.

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