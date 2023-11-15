Вылет спецборта МЧС для эвакуации россиян из Газы отменен
Третий спецборт МЧС РФ, на котором планировалась эвакуировать россиян из сектора Газа, в среду, 15 ноября, не вылетит из Каира. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Источник отметил, что вылет из Каира третьего транспортного самолета Ил-76 МЧС РФ не состоится.
Собеседник агентства пояснил, что в ближайшее время ожидается новая группа российских граждан из сектора Газа. Он предположил, что рейс задержали из-за нее.
Ранее сообщалось, что второй спецборт вывез из Египта 98 эвакуированных россиян.
Первый самолет с гражданами РФ прибыл в Москву в понедельник, 13 ноября.
Рамблер: главные новости