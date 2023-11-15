Вылет спецборта МЧС для эвакуации россиян из Газы отменен

Третий спецборт МЧС РФ, на котором планировалась эвакуировать россиян из сектора Газа, в среду, 15 ноября, не вылетит из Каира. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Источник отметил, что вылет из Каира третьего транспортного самолета Ил-76 МЧС РФ не состоится.

Собеседник агентства пояснил, что в ближайшее время ожидается новая группа российских граждан из сектора Газа. Он предположил, что рейс задержали из-за нее.

Ранее сообщалось, что второй спецборт вывез из Египта 98 эвакуированных россиян.