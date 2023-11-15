В МГИМО уволили замдекана за организацию встречи студентов с Ургантом
Заместителя декана факультета международной журналистики МГИМО Юрия Кобаладзе уволили из МГИМО после того, как в вузе с лекцией выступил шоумен Иван Ургант. Об этом сообщает «Абзац» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.
По информации СМИ, именно Кобаладзе пригласил Урганта провести лекцию. С сайта МГИМО исчезла информация о нем из раздела «преподаватели». При этом сам бывший замдекана не стал комментировать информацию об увольнении.
«Я это не комментирую, спасибо, не комментирую», — сказал профессор.
В пресс-службе образовательного учреждения также не смогли объяснить ситуацию.
Напомним, что в октябре в Сети появилось видео с лекции Урганта в МГИМО. Пресс-секретарь университета Виктория Калашникова заявляла, что шоумен давно не появлялся, однако студенты утверждали, что ролик был сделан накануне. На какую тему проходила лекция — неизвестно.