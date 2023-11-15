В России хотят запретить изображать культовые памятники на алкоголе

Депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил за введение запрета для производителей алкогольных напитков на использование на розничной упаковке изображения исторических и культовых объектов. Соответствующее заявление он сделал в своем Telegram-канале.

При этом мера не должна касаться использования объектов, которые имеют непосредственное отношение к алкогольной индустрии — исторических зданий винных заводов, написал он.

По словам Хамзаева, при посещении магазинов можно обратить внимание на то, что существенная доля розничной тары алкоголя содержит изображения московских, петербургских и других российских памятников архитектуры, в том числе культовых сооружений.

Использование их образов на этикетках — маркетинговый ход с целью повышения продаж, констатировал депутат.