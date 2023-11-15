Павла Деревянко обвиняют в мошенничестве на более чем 1 млн рублей

Актер Павел Деревянко пытается отсудить криптокомпанию у своего бывшего друга Григория Мулузяна, на инвестициях в которую он потерял 45 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, год назад артист вложился в криптовалюты по совету Мулузяна. Первая инвестиция составила 1 млн рублей — через месяц товарищ вернул ему всю сумму и 10% прибыли. После этого они основали компанию «Бии Соул». Деревянко подписал новый договор и перевел 45 млн рублей, а вскоре «друг» подал на него иск в суд, требуя 45 млн рублей за якобы совершенные Деревянко финансовые махинации.

Сам актер сейчас пытается через суд получить доступ к документации и бухгалтерии, а также перераспределить доли в компании — изначально они составляли 50%. Самостоятельно сделать это невозможно, поскольку руководит компанией генеральный директор Гаяне Мулузян.

Отметим, что Деревянко не единственный, кто пострадал от действий Мулузяна. Коллега артиста Артем Ткаченко вложил 6 млн рублей и 10 биткойнов и также все потерял. Причем на подобную инвестицию он решился по совету Деревянко.