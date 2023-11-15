Павла Деревянко обвиняют в мошенничестве на более чем 1 млн рублей

Деревянко потерял 45 млн рублей на криптовалюте и пытается отсудить компанию бизнес-партнера
Актер Павел Деревянко пытается отсудить криптокомпанию у своего бывшего друга Григория Мулузяна, на инвестициях в которую он потерял 45 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По информации канала, год назад артист вложился в криптовалюты по совету Мулузяна. Первая инвестиция составила 1 млн рублей — через месяц товарищ вернул ему всю сумму и 10% прибыли. После этого они основали компанию «Бии Соул». Деревянко подписал новый договор и перевел 45 млн рублей, а вскоре «друг» подал на него иск в суд, требуя 45 млн рублей за якобы совершенные Деревянко финансовые махинации.
Сам актер сейчас пытается через суд получить доступ к документации и бухгалтерии, а также перераспределить доли в компании — изначально они составляли 50%. Самостоятельно сделать это невозможно, поскольку руководит компанией генеральный директор Гаяне Мулузян.
Отметим, что Деревянко не единственный, кто пострадал от действий Мулузяна. Коллега артиста Артем Ткаченко вложил 6 млн рублей и 10 биткойнов и также все потерял. Причем на подобную инвестицию он решился по совету Деревянко.
Кроме того, и самому актеру грозит срок по статье о мошенничестве с причинением значительного ущерба. С заявлением в полицию на него обратился московский предприниматель, который заключил с Деревянко и Мулузяном три договора займа. Как сообщает Shot, с сентября 2022 года он вложил в «Бии Соул» свыше 1 млн рублей, однако денег в результате не получил. Он потребовал привлечь актера и его бизнес-партнера по ч. 2 ст. 159 УК РФ.