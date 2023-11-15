Синоптики пообещали «волну холода» трем регионам России
Сильные морозы придут на Чукотку, в Камчатский край и Мурманскую область, температура там будет значительно ниже климатической нормы. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.
По его словам, «волна холода», когда столбики термометров падают ниже нормы на 7-12 градусов, придет в эти регионы с 15 по 19 ноября.
«В Мурманской области ожидаются морозы до 15-18 градусов. На Чукотке — до 32-34 градусов. Аналогичная ситуация в Камчатском крае, такие же аномалии, но морозы будут до 28-32 градусов», — рассказал Роман Вильфанд.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что грядущая зима в России будет теплее, чем раньше. По его словам, влияние глобального потепления будет ощущаться в большинстве российских регионов и в целом температура воздуха в зимнем сезоне будет на 1-3 градуса выше нормы, а в центральных и восточных районах Сибири — на 3-5 градусов. Особенно теплыми обещают стать последние месяцы зимы.