Синоптики пообещали «волну холода» трем регионам России

Сильные морозы придут на Чукотку, в Камчатский край и Мурманскую область , температура там будет значительно ниже климатической нормы. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд , пишет ТАСС.

По его словам, «волна холода», когда столбики термометров падают ниже нормы на 7-12 градусов, придет в эти регионы с 15 по 19 ноября.

«В Мурманской области ожидаются морозы до 15-18 градусов. На Чукотке — до 32-34 градусов. Аналогичная ситуация в Камчатском крае, такие же аномалии, но морозы будут до 28-32 градусов», — рассказал Роман Вильфанд.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что грядущая зима в России будет теплее, чем раньше. По его словам, влияние глобального потепления будет ощущаться в большинстве российских регионов и в целом температура воздуха в зимнем сезоне будет на 1-3 градуса выше нормы, а в центральных и восточных районах Сибири — на 3-5 градусов. Особенно теплыми обещают стать последние месяцы зимы.