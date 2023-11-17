Третья группа эвакуированных из сектора Газа граждан РФ прибыла в Домодедово

Самолет МЧС России, на борту которого эвакуировалась из сектора Газа третья группа россиян, приземлился в аэропорту Домодедово. Об этом передает РИА Новости.

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Уточняется, что борт с третьей группой эвакуированных из Газы россиян прибыл в Домодедово в 0:48 по Москве. В рамках спецрейса из Каира в Россию вернулись еще 120 граждан.

«К настоящему моменту самолетами МЧС России переведено 288 человек», — уточнил директор департамента информационной политики МЧС РФ Роман Охотенко.

15 ноября в столичный аэропорт Домодедово прибыл рейс со второй группой эвакуированных из Газы россиян и членов их семей. Спецбортом МЧС из Каира прилетели 98 человек.