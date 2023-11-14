Публицист Гаспарян прокомментировал свой заочный приговор на Украине
Российский публицист и писатель Армен Гаспарян прокомментировал заочный приговор, который вынес в его отношении киевский суд. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам писателя, приговор его не удивил.
«Меня абсолютно не удивил вынесенный приговор, хотя бы потому, что согласно уголовному кодексу по той статье, которой судили, максимальная отметка десять лет. Единственное, вызвали удивление два момента: первое — почему так долго тянули? Потому что в суде это дело рассматривалось сегодня в десятом заседании, хотя обычно всех скопом, за десять минут выносился приговор», — заявил он.
Помимо этого Гаспарян также добавил, что наказание в виде лишения имущества, также назначенное судом, не может быть выполнено из-за отсутствия у него имущества на Украине.
«Я не знаю по какой причине Шевченковский районный суд города Киева не в курсе, что согласно указу Зеленского, имущество Гаспаряна на Украине, которого, правда, отродясь не было, было конфисковано в октябре прошлого года», — добавил публицист.
Напомним, что 14 ноября киевский суд заочно признал виновным Армена Гаспаряна в призывах к насильственной смене власти и геноциду украинцев. Согласно распоряжению суда, писателя приговорили к 10 лет годам лишения свободы и конфискации имущества.