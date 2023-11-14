Публицист Гаспарян прокомментировал свой заочный приговор на Украине

«Меня абсолютно не удивил вынесенный приговор, хотя бы потому, что согласно уголовному кодексу по той статье, которой судили, максимальная отметка десять лет. Единственное, вызвали удивление два момента: первое — почему так долго тянули? Потому что в суде это дело рассматривалось сегодня в десятом заседании, хотя обычно всех скопом, за десять минут выносился приговор», — заявил он.