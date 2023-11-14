Патриарх Кирилл рассказал об уникальном цивилизационном явлении в России

- То, что сегодня происходит в России, это абсолютно уникальное цивилизационное явление, - цитирует РИА Новости его слова, сказанные на заседании попечительского совета Фонда поддержки строительства храмов Москвы. - Развитая страна, с высочайшим уровнем образования, с мощной наукой и экономикой не отказывается от Бога, а становится все более и более религиозной.