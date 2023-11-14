Патриарх Кирилл рассказал об уникальном цивилизационном явлении в России

Патриарх Кирилл считает религиозность россиян "уникальным цивилизационным явлением"
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что Россия становится все более религиозной. Он назвал возрождение веры в нашей стране - "абсолютно уникальным цивилизационным явлением".
- То, что сегодня происходит в России, это абсолютно уникальное цивилизационное явление, - цитирует РИА Новости его слова, сказанные на заседании попечительского совета Фонда поддержки строительства храмов Москвы. - Развитая страна, с высочайшим уровнем образования, с мощной наукой и экономикой не отказывается от Бога, а становится все более и более религиозной.
По мнению патриарха, "в этом смысле мы являемся примером и вдохновением для многих людей, которые часто просто впадают в отчаяние, созерцая все то, что происходит в странах, где они продолжают жить".
Это обращение россиян к вере, по словам патриарха, свидетельствует "о невероятном духовном потенциале народа, о развитом нравственном чувстве".
- Только дай Бог, чтобы перед лицом всех проблем и вызовов, с которыми сталкиваются страна наша, Церковь наша, народ наш, всем нам хватило мудрости и духовной силы идти по избранному нами пути, - заключил патриарх.