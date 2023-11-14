Из Египта вылетел самолет со второй группой эвакуированных из Газы россиян
Самолет Ил-76 со второй группой эвакуированных из сектора Газа россиян вылетел из Египта. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.
«Борт МЧС России вылетел со второй группой из 98 эвакуированных граждан РФ из Арабской Республики Египет», — говорится в тексте.
До этого россияне были эвакуированы из Газы через КПП «Рафах».
Напомним, что 13 ноября в Москву прибыл первый самолет с эвакуированными из сектора Газа гражданами РФ.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС нанесло масштабный удар по территории Израиля. В ответ ВВС ЦАХАЛ ударили по сектору Газа. С обеих сторон было объявлено о проведении военных операций против друг друга.
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