Из Египта вылетел самолет со второй группой эвакуированных из Газы россиян

Самолет Ил-76 со второй группой эвакуированных из сектора Газа россиян вылетел из Египта. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

«Борт МЧС России вылетел со второй группой из 98 эвакуированных граждан РФ из Арабской Республики Египет», — говорится в тексте.

До этого россияне были эвакуированы из Газы через КПП «Рафах».

Напомним, что 13 ноября в Москву прибыл первый самолет с эвакуированными из сектора Газа гражданами РФ.