Роспотребнадзор рассказал о ситуации с заболеваемостью корью

«Групповые очаги заболевания наблюдались среди цыганского населения и религиозных общин, которые отказываются от прививок. Специалисты ведут адресную информационную работу по профилактике кори и правилам личной гигиены. Благодаря таким мерам свыше 84% очагов были своевременно локализованы и не получили дальнейшего распространения», — подчеркнули в ведомстве. Говорит Москва