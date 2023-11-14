Толстой решил запретить иностранцам работать курьерами «Яндекса»

Иностранцы в России не должны работать курьерами в «Яндексе» и водителями маршрутных транспортных средств. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой на слушаниях в Совете Федерации.

«Если у тебя язык русский не является государственным, то, простите, граждане этих стран не должны работать в публичных местах — водителями, продавцами, уж тем более, курьерами „Яндекса“. Такая ответственная работа не для них», — заявил Петр Толстой, его слова приводит сайт Госдумы РФ.

Он отметил, что законодательный орган РФ мог бы принять законы, которые бы запрещали иностранцам работать в сферах, которые перечислены выше. По словам Толстого, в постсоветских республиках жители больше отдают предпочтение национальному языку и английскому, игнорируя русский.

К тому же Толстой на слушаниях заявил, что введение ОГЭ и ЕГЭ было большой ошибкой. Он предложил вернуться к традиционной системе сдачи экзаменов. Толстой также затронул проблему того, что граждане РФ больше предпочитают читать иностранную литературу, чем отечественную.

«У нас нет запроса на эту традицию (чтение русских классиков — прим. URA.RU). У нас же это не модно», — высказался вице-спикер Госдумы.