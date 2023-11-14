В Малом театре рассказали о состоянии худрука Соломина

Ухудшений в состоянии здоровья худрука Малого театра Юрия Соломина нет. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказала директор театра Тамара Михайлова.

В минувшее воскресенье, 12 ноября, Михайлова рассказывала, что состояние артиста оценивается как стабильное, наметилось улучшение.

«Ухудшений в состоянии здоровья Юрия Мефодьевича нет. Его состояние стабильно тяжелое», — заявила директор театра сегодня.

Напомним, что о госпитализации Соломина сообщили СМИ 6 ноября. Информацию об этом подтвердила Михайлова. Она заявляла, что 88-летний артист потерял сознание, после чего его госпитализировали.