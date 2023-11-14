Назван ущерб от действий перекупщиков театральных билетов

Преступная группа, занимавшаяся перепродажей билетов в театры по завышенным ценам через подставные сайты, нанесла ущерб российским учреждениям культуры на сумму 9 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. ТАСС

По данным следствия, для реализации своего замысла преступная группа создала сайты-двойники ведущих российских театров и других учреждений культуры. Среди них Мариинский, Большой и Малый театры, Театр наций, Российский академический молодежный театр (РАМТ), консерватория им. П. И. Чайковского. Парламентская газета