В Госдуме призвали изменить систему продажи билетов на балет «Щелкунчик»

Необходимо изменить систему продажи билетов на балет «Щелкунчик», заявила NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, актриса Елена Драпеко. По ее словам, в качестве компромисса можно на 3-5 дней объявлять аукцион, в ходе которого люди будут приобретать билеты на это представление.

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Нужно изменить систему продажу билетов на «Щелкунчик». <...> Наше предложение — на 3-5 дней объявлять аукцион на продажи билетов под новогодние праздники, — сказала Драпеко.

Она добавила, что чем дороже билеты на аукционе будут проданы, тем больше денег получит театр на развитие. Кроме того, эти деньги можно тратить в благотворительных целях. Депутат отметила, что история с балетом «Щелкунчик» продолжается десятилетиями. На этом работает целая группа жуликов, которые продают место в очереди на кассу с билетами.

Несмотря на уже принятые меры (покупка билетов по браслету и по паспорту), ситуация не улучшилась, добавила Драпеко. Она также посоветовала любителям балета посещать его без очередей в любое другое время, поскольку спектакль идет в течение года.