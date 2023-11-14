В Госдуме призвали изменить систему продажи билетов на балет «Щелкунчик»

Необходимо изменить систему продажи билетов на балет «Щелкунчик», заявила NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, актриса Елена Драпеко. По ее словам, в качестве компромисса можно на 3-5 дней объявлять аукцион, в ходе которого люди будут приобретать билеты на это представление.

В Госдуме призвали изменить систему продажи билетов на балет «Щелкунчик»
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Нужно изменить систему продажу билетов на «Щелкунчик». <...> Наше предложение — на 3-5 дней объявлять аукцион на продажи билетов под новогодние праздники, — сказала Драпеко.

Она добавила, что чем дороже билеты на аукционе будут проданы, тем больше денег получит театр на развитие. Кроме того, эти деньги можно тратить в благотворительных целях. Депутат отметила, что история с балетом «Щелкунчик» продолжается десятилетиями. На этом работает целая группа жуликов, которые продают место в очереди на кассу с билетами.

Несмотря на уже принятые меры (покупка билетов по браслету и по паспорту), ситуация не улучшилась, добавила Драпеко. Она также посоветовала любителям балета посещать его без очередей в любое другое время, поскольку спектакль идет в течение года.

Ранее директор ГАБТ Владимир Урин заявил, что количество показов балета «Щелкунчик» в театре ограничено, так как актеры не смогут сыграть его большее число раз. Он отметил, что в новогодние каникулы театр покажет эту постановку 22 раза. При этом Урин подчеркнул, что ни один спектакль балета не ставят в Большом театре так же часто, как «Щелкунчика».

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