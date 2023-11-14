Толстой назвал ЕГЭ и ОГЭ большой ошибкой

Введение ЕГЭ и ОГЭ было большой ошибкой. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой на слушаниях в Совете Федерации .

«Большой ошибкой было введение ЕГЭ, ОГЭ и натаскивание детей на тесты. И эта ошибка, конечно, разрушила ту ткань традиционного русского образования, которая существовала до революции и в советской России», — заявил Петр Толстой.

Его слова приводит пресс-служба Совфеда на своей странице в соцсети «Вконтакте». При этом Толстой заявил, что у «обязательных экзаменов после девятого и 11 классов до сих пор есть действующие авторы».