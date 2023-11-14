В Курской области запретили использование пиротехники

С 15 ноября 2023 года по 25 января 2024 года в Курской области запретят использование пиротехники. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.

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По его словам, решение принято на заседании областного оперштаба. Отказ от фейерверков необходим, чтобы обеспечить спокойствие и безопасность жителей региона.

«В регионе сохраняется средний уровень реагирования и «желтый» уровень террористической опасности. Убежден, что куряне с пониманием отнесутся к установленному запрету и ответственно подойдут к его выполнению, особенно в период праздничных и выходных дней», — написал Старовойт.

Он добавил, что нарушения будут выявлять органы местного самоуправления, в чем им помогут федеральные структуры в рамках своих полномочий.