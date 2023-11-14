В Крыму отказались от широкого празднования Нового года

Новогодние праздники в Крыму пройдут в ограниченном формате. Об этом в соцсетях 14 ноября рассказал глава республики Сергей Аксенов.

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По его словам проведение широких массовых мероприятий в честь Нового года и Рождества не планируется, поскольку главным приоритетом является безопасность.

«Конечно, сделаем все необходимое, для того чтобы создать крымчанам праздничное настроение», — говорится в публикации.

В ограниченном формате пройдут новогодние праздники для детей, будут установлены елки, украшены улицы, уточнил Аксенов.