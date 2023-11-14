В школах введут курсы русского языка для детей мигрантов

Для детей мигрантов в российских школах проведут диагностику на уровень владения русским языком, по ее результатам им могут быть назначены дополнительные часы для изучения предмета, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Парламентская газета
«Мы внесли в порядок организации и осуществления образовательной деятельности (изменения — прим. ред.), которые наделяют школы правом проводить диагностику обучающихся на уровень владения русским языком», — объяснил Кравцов. Ura.Ru
По словам министра, диагностические материалы для школьной проверки детей мигрантов на знание русского языка уже готовы. Российская газета