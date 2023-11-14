Государственный академический Большой театр не сможет увеличить количество спектаклей балета «Щелкунчик», так как его постановка — это колоссальный труд и физические возможности артистов просто не позволят этого. Такое заявление сделал генеральный директор театра Владимир Урин , пишет РИА Новости.

Ранее в Москве после начала продажи билетов на балет «Щелкунчик» возник ажиотаж. Зампред комитета ГД по информполитике Антон Горелкин отметил, что в период продаж билетов на новогоднюю сказку, «в самый центр Москвы возвращаются девяностые: гигантские очереди, давка и перекупщики». Парламентарий призвал руководство театра решить вопрос с сайтом, который явно не справляется с нагрузкой по онлайн-продажам, пригласив качественных IT-специалистов, либо обратиться к Минсвязи с просьбой о подключении к порталу Госуслуг.