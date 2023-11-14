В Большом театре прокомментировали ажиотаж в очереди за билетами на «Щелкунчик»
Государственный академический Большой театр не сможет увеличить количество спектаклей балета «Щелкунчик», так как его постановка — это колоссальный труд и физические возможности артистов просто не позволят этого. Такое заявление сделал генеральный директор театра Владимир Урин, пишет РИА Новости.
Ранее в Москве после начала продажи билетов на балет «Щелкунчик» возник ажиотаж. Зампред комитета ГД по информполитике Антон Горелкин отметил, что в период продаж билетов на новогоднюю сказку, «в самый центр Москвы возвращаются девяностые: гигантские очереди, давка и перекупщики». Парламентарий призвал руководство театра решить вопрос с сайтом, который явно не справляется с нагрузкой по онлайн-продажам, пригласив качественных IT-специалистов, либо обратиться к Минсвязи с просьбой о подключении к порталу Госуслуг.
По словам Владимира Урина, в новогодние каникулы Большой театр играет 22 спектакля балета «Щелкунчик».
«Ни одно из названий балетов Большого театра не играется в таком количестве… Почему нельзя увеличить количество спектаклей? Надо понять, мы не кинотеатр с сеансами, на сцене работают живые артисты», — пояснил он.
Директор театра подчеркнул, что исполнение балета в хореографии Юрия Григоровича — колоссальный труд.
«Поэтому из-за физических возможностей артистов мы не можем увеличить количество спектаклей», — заметил он.
Ранее стало известно, что кассы Большого театра начнут продавать билеты на предновогодние представления «Щелкунчика» по «Пушкинской карте». Их стоимость составит от 1500 до 4000 рублей.