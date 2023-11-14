Демограф объяснил, как изменится численность населения России к концу века

К концу века численность населения России может опуститься ниже отметки в 100 миллионов человек. Это случится, если демографическая ситуация в стране не изменится, особенно если прекратится миграция. Об этом рассказал независимый демограф Алексей Ракша.

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Эксперт пояснил, что сегодня в России среднее количество детей на одну женщину находится примерно на том же уровне, что в европейских странах. В среднем на 100 женщин рождается 145–147 детей. Примерно такой же уровень рождаемости зафиксирован в Японии, США, Канаде, Австралии.

При этом рождаемость в России «моложе», чем в перечисленных странах: в среднем жительницы России рожают первого ребенка в 26 лет. Но демограф добавил, что общее число детей в семье не зависит от возраста рождения первого ребенка. Чаще всего на это влияют культурные установки, условия жизни, пример старшего поколения.

Если текущий уровень рождаемости до конца века останется без изменений, особенно если прекратится миграция, то численность населения РФ сократится и снизится ниже отметки 100 миллионов человек.

— Текущий уровень рождаемости — 1,45–1,47 ребенка на одну женщину — в перспективе означает сокращение населения на треть каждые 30 лет, — пояснил Ракша в комментарии Общественной Службе Новостей.