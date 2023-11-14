Дети Политковской отреагировали на помилование организатора ее убийства

Помилование бывшего оперуполномоченного УБОП Сергея Хаджикурбанова, осужденного в 2014 году за организацию убийства журналистки Анны Политковской, не является свидетельством искупления вины и раскаяния, заявили дети журналистки — Вера и Илья Политковских, чье заявление опубликовала «Новая газета». Они назвали это фактом несправедливости.

Для нас это «помилование» — не свидетельство искупления вины и раскаяния убийцы. Это — чудовищный факт несправедливости и произвола, надругательство над памятью человека, убитого за свои убеждения и исполнение профессионального долга, — считают Вера и Илья.

Дети отметили, что Хаджикурбанов не отсидел и половины срока, хотя был осужден судом присяжных на 20 лет. О его помиловании не сообщали ни потерпевшим по делу, ни редакции издания, в котором работала Политковская, подчеркивается в их заявлении.