Дети Политковской отреагировали на помилование организатора ее убийства

Помилование бывшего оперуполномоченного УБОП Сергея Хаджикурбанова, осужденного в 2014 году за организацию убийства журналистки Анны Политковской, не является свидетельством искупления вины и раскаяния, заявили дети журналистки — Вера и Илья Политковских, чье заявление опубликовала «Новая газета». Они назвали это фактом несправедливости.
Для нас это «помилование» — не свидетельство искупления вины и раскаяния убийцы. Это — чудовищный факт несправедливости и произвола, надругательство над памятью человека, убитого за свои убеждения и исполнение профессионального долга, — считают Вера и Илья.
Дети отметили, что Хаджикурбанов не отсидел и половины срока, хотя был осужден судом присяжных на 20 лет. О его помиловании не сообщали ни потерпевшим по делу, ни редакции издания, в котором работала Политковская, подчеркивается в их заявлении.
Бывший оперуполномоченный УБОП Сергей Хаджикурбанов, осужденный за организацию убийства журналистки Анны Политковской, был помилован и участвует в СВО, сообщил его адвокат. По его словам, по первому контракту Хаджикурбанов участвовал в СВО в качестве заключенного, дальше был помилован и теперь участвует в СВО как вольнонаемный военный, заключив контракт с Минобороны.