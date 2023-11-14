Рост заболеваемости COVID-19 зафиксирован в России

Показатель заболеваемости COVID-19 за прошедшую неделю в РФ увеличился на 22,8% по сравнению с предыдущей неделей, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. Число госпитализаций выросло в 43 субъектах, а в 24 регионах заметили увеличение более сильное, чем в среднем по России.

Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 29,63 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 22,8%. Увеличение заболеваемости отмечено в 70 субъектах РФ, в том числе в 24 регионах более, чем в среднем по стране, — говорится в сообщении.

Также за прошедшую неделю госпитализировали 5473 россиянина с диагностированным коронавирусом, этот показатель увеличился на 8,5%. 29 987 пациентов выздоровели, это на 30,4% больше по сравнению с предшествующей неделей. 76 заболевших скончались.