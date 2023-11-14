Стоимость экзаменов для мигрантов предложили снизить

Для мигрантов предложили установить единую стоимость экзаменов по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства для получения разрешения на временное проживание или работу в размере 1 тысячи рублей. Парламентская газета
"Установить единую стоимость услуги по проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ для целей получения разрешения на временное проживание или вида на жительство, разрешения на работу либо патента, указанного в статье 13.3 федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в РФ", - 1000 рублей", - говорится в документе. ТАСС
Согласно действующему законодательству, чтобы получить разрешение на временное проживание или вид на жительство в России приезжий должен заплатить за экзамен 5,9 тысячи рублей, для разрешения на работу или патента — 3,8 тысячи рублей. Lenta.ru