Большинство россиян согласились сократить рабочую неделю

Большинство россиян поддержали сокращение рабочей недели с 40 до 39 часов. 70% опрошенных в пятницу отрабатывают полный рабочий день, и только четверть респондентов работает на час меньше. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование SuperJob.

В поддержку сокращения рабочей недели чаще высказываются женщины (67% против 56% среди мужчин). Чаще всего они планируют потратить освободившееся от работы время для поездки на дачу или провести его с семьей.

Против сокращения рабочего времени выступили 16% россиян. Основное опасение — уменьшение зарплаты.

23% опрошенных затруднились оценить необходимость введения сокращенной рабочей недели: «Во многих организациях обеденный перерыв составляет 48 минут вместо часа. В итоге в пятницу и есть сокращенный рабочий день».

В исследовании участвовали 1600 россиян старше 18 лет, которые работают полный день по графику пятидневной 40-часовой рабочей недели с выходными в субботу и воскресенье.