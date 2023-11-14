В России открыли «горячую» линию для эвакуированных из Газы

Российский национальный Центр помощи детям открыл «горячую» телефонную линию для оказания медицинской помощи гражданам России , которые были эвакуированы из сектора Газа, сообщает РИА Новости.

Прибывшие в РФ могут обратиться за медицинской помощью по номеру телефона: 8 (800) 700-56-76.

В ночь на 13 ноября первая группа эвакуированных россиян из 70 человек прибыла в египетский Каир, где работает оперативный штаб МЧС РФ. Днем российский Ил-76 с 70 россиянами вылетел из Каира в Москву. Вечером борт сел в аэропорту «Домодедово». Прибывших встретили сотрудники чрезвычайного ведомства.