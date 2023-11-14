В России открыли «горячую» линию для эвакуированных из Газы
Российский национальный Центр помощи детям открыл «горячую» телефонную линию для оказания медицинской помощи гражданам России, которые были эвакуированы из сектора Газа, сообщает РИА Новости.
Прибывшие в РФ могут обратиться за медицинской помощью по номеру телефона: 8 (800) 700-56-76.
В ночь на 13 ноября первая группа эвакуированных россиян из 70 человек прибыла в египетский Каир, где работает оперативный штаб МЧС РФ. Днем российский Ил-76 с 70 россиянами вылетел из Каира в Москву. Вечером борт сел в аэропорту «Домодедово». Прибывших встретили сотрудники чрезвычайного ведомства.
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