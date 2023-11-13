Названа стоимость билетов на «Щелкунчик» по «Пушкинской карте»

Кассы Большого театра начнут продавать билеты на предновогодние представления «Щелкунчика» 15 ноября, пишет РИА «Новости» в своем Telegram-канале.

По данным агентства, билеты будут продаваться на спектакли, которые запланированы на 29-31 декабря.

Продажи будут осуществляться по «Пушкинской карте», стоимость билетов составит от 1500 до 4000 рублей.