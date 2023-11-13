Названа стоимость билетов на «Щелкунчик» по «Пушкинской карте»
Кассы Большого театра начнут продавать билеты на предновогодние представления «Щелкунчика» 15 ноября, пишет РИА «Новости» в своем Telegram-канале.
По данным агентства, билеты будут продаваться на спектакли, которые запланированы на 29-31 декабря.
Продажи будут осуществляться по «Пушкинской карте», стоимость билетов составит от 1500 до 4000 рублей.
Ранее председатель думского комитета по информационной политике, технологиям и связи Александр Хинштейн опроверг информацию об эксклюзивных билетах в Большой театр для депутатов.
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