$92.12+0.0698.53+0.22

Названа стоимость билетов на «Щелкунчик» по «Пушкинской карте»

Кассы Большого театра начнут продавать билеты на предновогодние представления «Щелкунчика» 15 ноября, пишет РИА «Новости» в своем Telegram-канале.

Названа стоимость билетов на «Щелкунчик» по «Пушкинской карте»
© РИА Новости

По данным агентства, билеты будут продаваться на спектакли, которые запланированы на 29-31 декабря.

Продажи будут осуществляться по «Пушкинской карте», стоимость билетов составит от 1500 до 4000 рублей.

Места в очереди на «Щелкунчика» продают за 100 тысяч рублей

Ранее председатель думского комитета по информационной политике, технологиям и связи Александр Хинштейн опроверг информацию об эксклюзивных билетах в Большой театр для депутатов.

6
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости