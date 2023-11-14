В Петербурге появится новый разводной мост

В Петербурге построят Большой Смоленский мост. Это один из самых масштабных инфраструктурных проектов города. Он появится на очень загруженном участке набережных - между мостом Александра Невского и Володарским. Разводной мост построят в городе впервые за 40 лет. По плану, его сдадут к 2032 году. Почему так долго?

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Мост станет частью Широтной магистрали скоростного движения, в которой заинтересованы и Северная столица, и Ленобласть, где активно строят жилье. В начале декабря Ленобласть планирует заключить концессионное соглашение по финансированию, проектированию, строительству и эксплуатации на платной основе 5-6-го этапов магистрали, которые пройдут по региону.

Смольный идет тем же путем. Как сообщили в администрации Санкт-Петербурга, есть инвестор, который сейчас разрабатывает проект переправы. Известно, что она будет шестиполосной, около 1,6 км. По мосту проложат трамвайные пути и велодорожку. Будут здесь и пешеходные переходы разного уровня.