Сенатор призвала россиянок больше рожать, нежели работать

Российских девушек нужно переориентировать с получения образования на роды, заявила на Русском экономическом форуме в Челябинске сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова. По ее словам, молодых россиянок сейчас ориентируют на получение хорошего образования, а далее на построение карьеры, в результате чего женщина, не реализовавшая себя к 40 годам как мать, «не знает, что такое домашний очаг». Она убеждена, что такую систему ценностей необходимо менять.