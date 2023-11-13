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Сенатор призвала россиянок больше рожать, нежели работать

Российских девушек нужно переориентировать с получения образования на роды, заявила на Русском экономическом форуме в Челябинске сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова. По ее словам, молодых россиянок сейчас ориентируют на получение хорошего образования, а далее на построение карьеры, в результате чего женщина, не реализовавшая себя к 40 годам как мать, «не знает, что такое домашний очаг». Она убеждена, что такую систему ценностей необходимо менять.

Сенатор призвала россиянок больше рожать, нежели работать
©  Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Нужно перестать ориентировать девушек на получение высшего образования. Нужно перестать плодить количество молодых людей, которые получают высшее образование, которое потом ни к чему не приводит их, — сказала сенатор.

Павлова добавила, что поднятие демографии в Россия посредством экономических мер, различных пособий и квартир для молодых семей является ложным путем.

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Нам говорят, что пока этих факторов не будет, молодые люди не примут решение о том, чтобы родить ребенка. Это совершенно ложный путь, — добавила она.

Ранее депутат Госдумы Петр Толстой на парламентских слушаниях «Реализация демографической политики: проблемы, перспективы и законодательные решения» заявил, что необходимо разработать закон, который дает многодетным семьям преимущества. Эти «конкретные вещи» депутат рассчитывает сделать в совместной работе с правительством, однако там он не видит «изменения идеологии», которому «пора случиться».

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