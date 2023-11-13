Суд в Москве назначил штраф писателю Глуховскому*

Останкинский суд Москвы в понедельник, 13 ноября, назначил штраф в 50 тыс. рублей писателю Дмитрию Глуховскому* (признан в РФ СМИ-иноагентом) из-за непредоставления положенной отчетности в уполномоченный орган. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

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Источник пояснил, что «суд признал Глуховского Д.А. виновным в административном правонарушении по части 2 статьи 19.34 КоАП».

По данным агентства, в июне суд уже штрафовал писателя по этой же статье на 40 тыс. рублей.

Кроме того, ранее Глуховскому был назначен штраф в размере 50 тыс. рублей за отсутствие плашки иностранного агента в публикациях в социальных сетях.