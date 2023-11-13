Один из корпусов МГУ закрыли из-за вспышки кори
Первый учебный корпус МГУ, расположенный на Ленинских горах в Москве, закрыли из-за вспышки кори. Об этом пишет РИА «Новости» в своем Telegram-канале.
По данным агентства, в корпусе располагается 11 факультетов. Инфекция была обнаружена у первокурсника с Факультета мировой политики.
Врачи проводят обследование студентов, которые могли контактировать с заболевшим молодым человеком.
Для остальных учащихся ввели дистанционный формат обучения.
Ранее сообщалось, что Московский Политех перевел на удаленный формат обучения студентов из 11 учебных групп, которые предположительно контактировали с зараженным корью молодым человеком.
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