Один из корпусов МГУ закрыли из-за вспышки кори

Первый учебный корпус МГУ, расположенный на Ленинских горах в Москве, закрыли из-за вспышки кори. Об этом пишет РИА «Новости» в своем Telegram-канале.

По данным агентства, в корпусе располагается 11 факультетов. Инфекция была обнаружена у первокурсника с Факультета мировой политики.

Врачи проводят обследование студентов, которые могли контактировать с заболевшим молодым человеком.

Для остальных учащихся ввели дистанционный формат обучения.