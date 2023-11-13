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Один из корпусов МГУ закрыли из-за вспышки кори

Первый учебный корпус МГУ, расположенный на Ленинских горах в Москве, закрыли из-за вспышки кори. Об этом пишет РИА «Новости» в своем Telegram-канале.

Один из корпусов МГУ закрыли из-за вспышки кори
© РИА Новости

По данным агентства, в корпусе располагается 11 факультетов. Инфекция была обнаружена у первокурсника с Факультета мировой политики.

Врачи проводят обследование студентов, которые могли контактировать с заболевшим молодым человеком.

Для остальных учащихся ввели дистанционный формат обучения.

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Ранее сообщалось, что Московский Политех перевел на удаленный формат обучения студентов из 11 учебных групп, которые предположительно контактировали с зараженным корью молодым человеком.

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