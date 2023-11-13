Оргкомитет Национальной премии бизнес-коммуникаций объявил о перезапуске конкурсной основы

Стартовал прием заявок на участие в VII Национальной премии бизнес-коммуникаций. При этом оргкомитет проекта объявил о полном перезапуске конкурсной основы, сообщает пресс-служба премии.

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Так, была обновлена заявка, категории и критерии их оценки, а также был расширен экспертный совет. Теперь при формировании списка жюри будет сделан акцент на представителей индустрии рекламодателей. Также в состав также эксперты по внутрикорпоративным коммуникациям.

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Отмечается, что седьмая премия запускается в рамках юбилейного года российской рекламы и АКАР. Итогом станет рейтинг лучших экспертов и практик в сфере бизнес-коммуникаций — он будет опубликован в 2024 году.

«В нашем быстроменяющемся мире не меняться — непростительная ошибка. Изменения ведут к эволюции и улучшению. В рамках НПБК существенно обновлен список номинаций, актуализированных под наиболее востребованные маркетинговые инструменты. Подход к выбору судейского корпуса также изменен — основной частью жюри будут именно маркетологи, представители клиентской стороны бизнеса», — рассказала Client Service Director OMD Media Direction и консультант НПБК Евгения Лысенко.

По ее словам, эти изменения « идут в ногу» с ключевой задачей премии — находить лучшие практики использования маркетинговых инструментов и наиболее успешных экспертов дисциплине.

Кроме того, конкурс интегрирован блок «Внутренние коммуникации». Теперь премия включает в себя шесть номинаций: лучший эксперт по внутренним коммуникациям, лучшая внутрикоммуникационная практика, лучшее использование внутрикоммуникационных инструментов, лучший эксперт по маркетинговым коммуникациям, лучшая маркетинговая кампания, лучшее использование маркетинговых инструментов.

При этом для лучших экспертов обоих конкурсов внедрены новые специальные награды: «Устойчивый успех» и «Новые грани».