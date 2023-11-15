Вторая группа эвакуированных из Газы граждан РФ прибыла в Москву

"Самолет Ил-76 МЧС России совершил посадку, на его борту 98 эвакуированных из сектора Газа граждан РФ. В полете их сопровождали медики и психологи МЧС", - сказал собеседник агентства.

Эвакуация из сектора Газа российских граждан, оказавшихся в зоне палестино-израильского конфликта, организована МЧС РФ совместно с дипломатами. Первая группа из 70 граждан РФ перешла через КПП "Рафах" на территорию Египта 12 ноября. Всего пункт пропуска за 2 дня пересекли 169 граждан РФ. Как сообщала ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, всего в списки на эвакуацию из сектора Газа записались свыше 1 тыс. человек, среди них есть и граждане РФ, и соотечественники, и 300 несовершеннолетних. 13 ноября спецборт Ил-76 МЧС России с 70 гражданами РФ приземлился в Москве.