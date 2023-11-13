Врачи рассказали о состоянии попавшего в реанимацию артиста Соломина

Состояние народного артиста СССР Юрия Соломина оценивается как тяжелое, он остается в реанимации, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники в медицинском учреждении, в котором находится актер и режиссер. Отмечается, что он не подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, артист способен дышать самостоятельно.

Пациент находится в реанимации. Состояние тяжелое, дыхание самостоятельное, — рассказали врачи.

Самочувствие Юрия Соломина ухудшилось в минувшую среду, 6 ноября. Врачи приняли решение о госпитализации артиста. В ходе обследования они подтвердили у художественного руководителя Малого театра инсульт. По данным Telegram-канала Mash, режиссера частично парализовало, однако он сохранил способность разборчиво говорить. Врачи считают, что со временем паралич пройдет.