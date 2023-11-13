В Думе предложили вводить запрет на продажу пива в домах

Российским регионам захотели дать возможность самостоятельно запрещать розничную продажу пива и медовухи в многоквартирных домах. Такой законопроект внесла в Госдуму группа депутатов и сенаторов. Lenta.ru

Согласно законопроекту, регионы смогут ограничивать время розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг в так называемых "наливайках" и на прилегающих к ним территориях. Они также смогут вводить запрет на осуществление розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, либо устанавливать требования к такой торговле. Уточняется, что это касается ресторанов, баров, кафе, буфетов. Российская газета