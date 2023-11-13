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ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к планированию жизни

56% жителей России строят планы на будущее. Это показали результаты опроса Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ).

ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к планированию жизни
© globallookpress.com

Опрос прошел 16 октября 2023 года среди 1600 россиян от 18 лет из всех регионов России. Выяснилось, что 21% респондентов не строят планов на будущее и связывают это с нестабильной ситуацией в России. 20% опрошенных наоборот, признались, что планируют на несколько лет вперед. 36% опрошенных рассказали, что планируют только на несколько месяцев вперед, а 19% никогда не строят планов и живут сегодняшним днем.

При этом чем моложе россияне, тем чаще они строят планы. Так, 73% участников опроса в возрасте от 18 до 24 лет предпочитают планировать будущее, а в группе старше 60 лет таких лишь 36%.

Также у респондентов спросили, создает ли государство условия для планирования жизни. 61% опрошенных согласились с этим, 31% сообщили об обратным. Среди причин, которые могут помешать реализации их планов, россияне называли состояние здоровья и болезни (13%), нехватку денег, материальное положение и низкую зарплату (10%), военные действия, спецоперацию на Украине, угрозу ядерной войны и мобилизацию (9%). 8% указали на личные качества, черты характера и лень, еще 7% — на внутреннюю политику, коррупцию и нестабильность.

Опрос также показал, что 30% респондентов считают, что благополучие зависит от устройства общества. При этом 60% указали, что оно зависит от самого человека.

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