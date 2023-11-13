ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к планированию жизни

56% жителей России строят планы на будущее. Это показали результаты опроса Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ).

Опрос прошел 16 октября 2023 года среди 1600 россиян от 18 лет из всех регионов России. Выяснилось, что 21% респондентов не строят планов на будущее и связывают это с нестабильной ситуацией в России. 20% опрошенных наоборот, признались, что планируют на несколько лет вперед. 36% опрошенных рассказали, что планируют только на несколько месяцев вперед, а 19% никогда не строят планов и живут сегодняшним днем.

При этом чем моложе россияне, тем чаще они строят планы. Так, 73% участников опроса в возрасте от 18 до 24 лет предпочитают планировать будущее, а в группе старше 60 лет таких лишь 36%.

Также у респондентов спросили, создает ли государство условия для планирования жизни. 61% опрошенных согласились с этим, 31% сообщили об обратным. Среди причин, которые могут помешать реализации их планов, россияне называли состояние здоровья и болезни (13%), нехватку денег, материальное положение и низкую зарплату (10%), военные действия, спецоперацию на Украине, угрозу ядерной войны и мобилизацию (9%). 8% указали на личные качества, черты характера и лень, еще 7% — на внутреннюю политику, коррупцию и нестабильность.