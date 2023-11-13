Мизулина направила в МВД список блогеров для проверки
В связи с большим количеством обращений от граждан, в МВД был передан перечень блогеров и коучей, которые подлежат проверке. Об этом рассказала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.
«Мы обратились в ГУ МВД России по Москве с просьбой провести проверку в отношении ряда известных блогеров», — написала Мизулина в своем telegram-канале. Она добавила, что обращение связано с большим количеством запросов от граждан.
В списке значатся такие блогеры и коучи, как Эдвард Бил, Ксения Губина, Тата Феодориди, Асхаб Тамаев, Гусейн Гасанов и другие. Мизулина предполагает, что они могут использовать схожие с задержанным Аязом Шабутдиновым мошеннические схемы.
Блогеру-коучу Аязу Шабутдинову, обвиняемому в мошенничестве, избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 декабря. Ранее ему предъявили обвинение в восьми преступлениях по делам о мошенничестве в крупном размере, но он не признал свою вину.