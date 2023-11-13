Мизулина направила в МВД список блогеров для проверки

В связи с большим количеством обращений от граждан, в МВД был передан перечень блогеров и коучей, которые подлежат проверке. Об этом рассказала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

«Мы обратились в ГУ МВД России по Москве с просьбой провести проверку в отношении ряда известных блогеров», — написала Мизулина в своем telegram-канале. Она добавила, что обращение связано с большим количеством запросов от граждан.

В списке значатся такие блогеры и коучи, как Эдвард Бил, Ксения Губина, Тата Феодориди, Асхаб Тамаев, Гусейн Гасанов и другие. Мизулина предполагает, что они могут использовать схожие с задержанным Аязом Шабутдиновым мошеннические схемы.