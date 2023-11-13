Минздрав оценил состояние эвакуированных из Газы россиян

"Специалистами Федерального центра медицины катастроф Минздрава России осмотрено 70 граждан России, эвакуированных из Газы, из них одна беременная женщина на позднем сроке беременности, 27 детей, пятеро из которых возрастом до трех лет. Самому маленькому всего три месяца. Все 70 эвакуируемых в удовлетворительном состоянии, допущены к перелету Каир - Москва. В полете их будут сопровождать медики", - говорится в сообщении.