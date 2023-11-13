В России начнется фестиваль китайской культуры

Фестиваль китайской культуры в России начнется с выступления Национального симфонического оркестра Китайского национального театра оперы и балета в Государственном академическом Большом театре России. Об этом сообщила пресс-служба Росконцерта.

"13 и 16 ноября 2023 года в рамках Фестиваля китайской культуры в России в Москве и Санкт-Петербурге выступит Национальный симфонический оркестр Китайского национального театра оперы и балета. Концерт в Москве пройдет 13 ноября на Новой сцене Большого театра России; в Санкт-Петербурге выступление китайских музыкантов состоится 16 ноября на основной сцене Александринского театра", - говорится в сообщении.

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В программу концертов в Москве и Санкт-Петербурге вошли произведения современных китайских композиторов, среди которых Чжао Цзипин, Ван Юньфэй, Лю Вэньцзинь, Чжан Чао, Чжан Цююань и другие. Их исполнят как на академических музыкальных инструментах, так и на оригинальных народных инструментах (пипа, люцинь, бамбуковая флейта, гучжен). Будут представлены сочинения разных жанров - от симфонической увертюры и фрагментов композиций для солирующих инструментов и оркестра до популярных песен в аранжировке.

Национальный симфонический оркестр Китайского национального театра оперы и балета основан в 1950 году. Это один из первых национальных профессиональных оркестровых коллективов в Китае. В сентябре 2015 года музыканты представили масштабную программу "Сокровища страны", с которой гастролировали по разным странам.

Китайский национальный театр оперы и балета - крупнейший государственный театр страны. За последние 50 лет труппой театра поставлено более 100 спектаклей. Среди постановок последних лет - оперы "Долина Красной реки", "Горн" "С нетерпением жду вашего возвращения", танцевальные драмы "Конфуций" и другие.