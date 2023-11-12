В МГУ появится новая специальность

Для подготовки высококвалифицированных инженеров-исследователей

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Московский государственный университет (МГУ) под руководством ректора Виктора Садовничима предлагает внедрение новой образовательной программы — "фундаментальная инженерия". Это направление призвано подготавливать высококвалифицированных инженеров-исследователей, объединяя фундаментальные знания с практическими навыками, пишет РИА Новости.

Исполняющая обязанности декана факультета фундаментальной физико-химической инженерии МГУ, Юлия Горбунова, подчеркнула необходимость формирования нового поколения инженеров, способных преобразовывать фундаментальные научные результаты в технологии. Примером этого подхода она привела создание новых лекарств, где глубокие фундаментальные исследования переходят в разработку технологий.