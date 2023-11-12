Поезд Деда Мороза отправился из Великого Устюга по городам России

Поезд Деда Мороза отправился из Великого Устюга по РФ. Он преодолеет более 32 тысяч километров и остановится свыше чем в 80 городах, сообщается в телеграм-канале Российских железных дорог.

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"Дед Мороз отправился в очередное большое путешествие на своем волшебном поезде. Оно продлится 64 дня", – отметила компания.

Первыми городами, куда прибудет Дед Мороз, станут Лабытнанги, Воркута, Усинск, Печора, Сосногорск, Ухта, Микунь, Сыктывкар, Сольвычегодск и Котлас Южный. День Рождения 18 ноября волшебник отметит в Великом Устюге, после чего отправится в Киров, Глазов, Верещагино, Пермь.

До конца этого месяца Дед Мороз посетит Нижний Тагил, Екатеринбург, Тюмень, Тобольск и другие города.

Ранее сказочный поезд Деда Мороза из Великого Устюга попал в Книгу рекордов России за самый протяженный маршрут. В 2022 году российский волшебник проехал на нем 33 686 километров.

7 ноября РЖД представили в Москве поезд Деда Мороза – 2023.