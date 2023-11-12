Патриарх Кирилл призвал запретить в России склонение к аборту
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поддержал региональные инициативы о законодательном запрете на склонение женщин к совершению абортов. Он призвал принять аналогичный федеральный закон, передает ТАСС.
Патриарх выступил на открытии XI Общецерковного съезда по социальному служению. Он заявил, что число абортов в стране «по-прежнему остается высоким».
При этом, по словам религиозного деятеля, в регионах на законодательном уровне появляются отдельные инициативы против абортов. Например, в Мордовии приняли закон о запрете склонения к аборту. Предстоятель РПЦ призвал принять аналогичные законы в других регионах и на федеральном уровне.
По его словам, иногда врачи ради коммерческой выгоды склоняют женщину к аборту, что является преступлением.
Патриарх считает, что законы против аборта актуальны в условиях нынешнего демографического кризиса. Страна нуждается в большем количестве людей, и это признают политики и социологи.
«В России действительно проблема с популяцией существует. Огромная страна, а населения совершенно недостаточно. Не говоря уже даже об экономике», — сказал патриарх.
Минувшим летом в Мордовии приняли закон о запрете склонения женщин к абортам. В октябре аналогичный проект внесли в думу Тамбовской области. 2 ноября в Тверской области также приняли региональный закон о запрете склонения к аборту.