Движение поездов на путях под Рязанью открыли после теракта

Под Рязанью открыто движение поездов на участке Рыбное-Блокпост после теракта на путях. Об этом сообщила пресс-служба Московкой железной дороги (МЖД) в своем Telegram-канале.

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Первый грузовой поезд прошел по перегону в 15:34 по московскому времени, говорится в сообщении. Ранее после подрыва железнодорожных путей убрали 19 сошедших с рельсов вагонов, заменили опору контактной сети, смонтировали 300 метров контактной подвески и уложили 175 метров рельсов и шпал.

Эти повреждения железнодорожной линии нанес прогремевший 11 ноября взрыв. Полиция разыскивает двух подозреваемых в совершении преступления.