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Собчак рассказала о своем патриотизме

Российская телеведущая Ксения Собчак в интервью с рэп-исполнителем Моргенштерном* (признан в РФ иностранным агентом),, опубликованном на YouTube, заявил, что продолжает работать и жить в России, "несмотря на сложное время".

Собчак рассказала о своем патриотизме
© РИА Новости

"Я не поддерживаю то, что происходит, но я не считаю возможным занимать позицию, что Россию нужно разрушать изнутри, желать полного развала и проигрыша", — сказала она.

Ведущая подчеркнула, что ее патриотизм заключается в том, что она остается жить и работать в своей стране в сложное время. Собчак отметила, что существуют некоторые явления, с которыми она не может согласиться, например, оправдать уход из жизни людей.

"Это та граница, которую я перейти не могу", — указала журналистка.

Собчак призналась, что старается быть осторожной в своих высказываниях.

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До этого Ксения Собчак ответила на заявление мужа Вики Цыганской Вадима, что она якобы "настучала" на них. Она заявила, что не понимает, "в какой вселенной имена Собчак и Цыгановой стоят рядом".

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