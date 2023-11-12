Собчак рассказала о своем патриотизме

Российская телеведущая Ксения Собчак в интервью с рэп-исполнителем Моргенштерном* (признан в РФ иностранным агентом),, опубликованном на YouTube, заявил, что продолжает работать и жить в России, "несмотря на сложное время".

"Я не поддерживаю то, что происходит, но я не считаю возможным занимать позицию, что Россию нужно разрушать изнутри, желать полного развала и проигрыша", — сказала она.

Ведущая подчеркнула, что ее патриотизм заключается в том, что она остается жить и работать в своей стране в сложное время. Собчак отметила, что существуют некоторые явления, с которыми она не может согласиться, например, оправдать уход из жизни людей.

"Это та граница, которую я перейти не могу", — указала журналистка.

Собчак призналась, что старается быть осторожной в своих высказываниях.